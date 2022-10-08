"Валькірія" на озброєнні ЗСУ: чим особливий український безпілотник

Українці використовують цей безпілотник вже 7 років

На тлі повномасштабного вторгнення росії західні партнери регулярно роблять поставки зброї в Україну, які забезпечують не тільки захист, але й наступ Збройних сил України задля звільнення всіх окупованих країною-агресором територій. Проте, Україна має чимало власного озброєння, серед якого безпілотний авіаційний комплекс "Валькірія".

Як зазначається, зараз "Валькірії" перебувають на службі у воїнів 103-тьої окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. Про це повідомило Регіональне управління Сил ТрО "Захід".

"Валькірії" призначені для військових та цивільних цілей для забезпечення моніторингу, повітряної розвідки, відеоспостереження та корегування артилерійського вогню вдень та вночі. Його особливість — велика дальність польоту та стійкий, безперервний зв’язок із операторами. Завдяки цьому воїни ЗСУ мають можливість проводити розвідку в глибині позицій ворога, виявляти цілі та коригувати артилерійський вогонь з великою точністю.

У склад одного безпілотного авіаційного комплексу входять:

три безпілотних літальних апарати;

денне та нічне корисне навантаження;

наземна станція управління (захищений ноутбук);

антени;

додаткове обладнання.

У 2022 році вартість одного такого комплексу з трьома безпілотниками складає приблизно 674 000 гривень. Вони передавалися на озброєння ЗСУ ще з 2015 року переважно як волонтерська допомога.

Фотографії безпілотника у використанні

Як повідомляв "Телеграф" раніше, "Іскандери" на російському озброєнні, які стали причиною руйнування важливих українських об'єктів, бувають різного типу, зокрема, і ядерного.