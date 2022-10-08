Головна "артерія" окупованого Криму: як з’явився Керченський міст і де він знаходиться (карта)

Тепер логістика російського агресора, зокрема військова, буде значно пошкоджена.

Автомобільно-залізничний міст через Керченську протоку став головною темою новин суботи, 8 жовтня. Після ранкових вибухів та пожежі на переправі багатьох зацікавило, де взагалі знаходиться ця споруда і як з’єднує окупований півострів з материковою росією.

"Телеграф" вирішив зробити невеликий екскурс мостом, зведеним росіянами після анексії Криму, і розповісти, скільки ж зусиль було витрачено на його будівництво. Варто додати, що в очікуванні удару по Кримському мосту українці жили довгі місяці повномасштабної війни, хоча ймовірність такого розвитку подій не раз анонсувалася нашими чиновниками.

Де він знаходиться?

Кримський (або ж Керченський) міст є сполучною "ниткою" між Керченським і Таманським півостровами. Його споруджували так, щоб частина опор проходила через Тузлинську косу та сам острів Тузла. Росіяни проектували переправу таким чином, щоб вона стала частиною російської автомобільної дороги А-290 між Керчю та Новоросійськом.

Керченський міст на карті

Вважається, що цей міст був найдовшим із усіх раніше збудованих росією, як державою. Його загальна довжина сягає 18,1 км. Він складається з двох головних частин — автомобільної та залізничної смуги. Наразі будь-який рух по переправі перекрито. Місцевим жителям обіцяють організувати пором, яким можна буде дістатися до материкової росії.

У деяких джерелах росіяни пишуть про 19 км протяжності мосту

Основні характеристики

Як уже згадувалося, 18-кілометровий міст є одним із найдовших, споруджених російським урядом за часів незалежності федерації. Головний проліт сягає завширшки 227 метрів. Загальна висота конструкції – 80 метрів, над водою міст височить лише на 35.

Спочатку після його відкриття російський економіст Андрій Іларіонов стверджував, що переправу спеціально побудували так, щоб вільне судноплавство в Керченській затоці було максимально обтяжене. Це пов'яязано із недостатньою висотою мосту, яка обмежує кількість кораблів, які б продовжувати ходити в Азовському морі. Таким чином, запевняв економіст, ФСБ спокійно можуть контролювати наявність суден у цьому морському регіоні, не побоюючись жодних диверсій та додаткових проблем.

Вид на Кримський міст до вибуху

Не менш красиве видовище чекало на українців вранці 8 жовтня

Зазначимо, що зведення сухопутного сполучення між Кримом та росією обговорювалося ще до окупації півострова. Більше того, у грудні 2013 року в Москві було підписано угоду між російським урядом і Кабміном України (нагадуємо, це часи правління Януковича!) про будівництво подібного транспортного переходу. Проте щойно сталася Революція Гідності, будь-які переговори про подібне будівництво було припинено.

Це не завадило росії "відтяпати" собі Крим за допомогою незаконних "референдумів" та розпочати 19 лютого 2016 року зведення Кримського мосту. Відкриття відбулося за кілька років — у травні 2018 року було запущено у користування автомобільну частину переправи, а у грудні 2019-го — залізничну.

Початок будівництва Кримського мосту

На момент початку будівництва міст обходився росії в близько 4 млрд доларів. Ймовірно, саме тому багато російських громадян так обурюються через вибух на споруді, перемежовуючи подібну реакцію з панікою. При цьому пропагандистським медіа вже спустили "методичку" щодо висвітлення цього інциденту.

Втім, українців це не надто хвилює — вони вже видали величезну порцію жартів та мемів із приводу "бавовни" на Кримському мосту.