Україна отримає ЗРК Aspide від Іспанії, майбутні оператори комплексу закінчать навчання вже в середині жовтня

До кінця року ЗСУ отримають системи ППО від Іспанії, а їхні оператори будуть готові ще раніше

14 жовтня перші 19 українських військовослужбовців, навчені користуватися ЗРК Aspide, покинуть територію Іспанії та повернуться до України, а їм на зміну 1 листопада прибуде нова група.

Про це повідомляє сайт міністерства оборони Іспанії. Саме навчання відбувається на авіабазі у Сарагосі, яку відвідала міністр оборони країни Маргарет Роблес.

За словами міністра, спочатку навчання мало тривати три тижні, але потім його продовжили ще на один, так що повний курс навчання завершиться 14 жовтня.

"Змій" для авіації окупантів

ЗРК Aspide або "Змій" — це розробка італійської компанії Selenia (зараз це Alenia Aeronautica) початку 70-х років на основі американської авіаційної ракети "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow.

Згодом ця розробка закуповувалась приблизно 20 країнами, серед яких була і Іспанія, яка придбала близько 200 ракет і створила для них пускову установку Spada, за якою іноді називають весь комплекс ЗРК Іспанії, щоб не плутати з італійською версією Aspide.

Дальність 12 або 25 км.

Можливості ЗРК Aspide сильно відрізняються — спочатку це був комплекс малої дальності, здатний збивати ракети на дальності до 12 км і висотою 5-6 км, перевагою був радар, здатний засікати цілі до 20 км і відстежувати відразу кілька літаків.

Міністр оборони Маргарет Роблес та українські курсанти

У 90-х роках Іспанія провела модернізацію частини своїх ЗРК, підвищивши їх можливості виявлення цілей до 40-60 км, дальність ракет до 25 км і висотність ймовірно до 7-8 км.

Точно невідомо, чи планує Іспанія передати звичайні або модернізовані ракети Aspide, але рішення про їх передачу було ухвалено ще в червні.