Шойгу призначив командувача військ вторгнення в Україну: що про нього відомо
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Російська окупаційна армія в Україні отримала єдиного командувача
На тлі поступового наступу Збройних сил України на фронтах і невдач російських окупантів військово-політичне керівництво рф призначило єдиного начальника угруповання вторгнення (так званої спеціальної військової операції), яким став генерал армії росії Сергій Суровікін.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони рф в суботу, 8 жовтня.
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