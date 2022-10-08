Шойгу призначив командувача військ вторгнення в Україну: що про нього відомо

Російська окупаційна армія в Україні отримала єдиного командувача

На тлі поступового наступу Збройних сил України на фронтах і невдач російських окупантів військово-політичне керівництво рф призначило єдиного начальника угруповання вторгнення (так званої спеціальної військової операції), яким став генерал армії росії Сергій Суровікін.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони рф в суботу, 8 жовтня.

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