На Запорізькій АЕС загрозлива ситуація через обстріл окупантами: подробиці

Третій блекаут Запорізької АЕС

Після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відмовилося визнавати Запорізьку АЕС російським об’єктом, окупаційні війська знову здійснили обстріл критичної інфраструктури станції та знеструмили її.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Третій блекаут ЗАЕС. Сьогодні вночі через черговий обстріл російськими військами було пошкоджено останню лінію, яка зв’язувала станцію з енергосистемою України. Роботу ЗАЕС забезпечують дизель-генератори, палива для яких вистачить на 10 діб", — написав Галущенко.

Він припустив, що це чергове підвищення ставок росіянами з нагоди візиту глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі до Москви на тлі заяви про те, що ЗАЕС – це українська станція.

"Цивілізований світ вже дав чітку оцінку діям росії, але ядерний терорист продовжує свій шантаж. І зупинити їх можливо лише жорсткими санкціями, в першу чергу — проти атомної промисловості. А зараз лише професійність українських атомників є запобіжником для можливої ядерної аварії", — зазначив Галущенко.

Варто зазначити, що на ситуацію із знеструмленням ЗАЕС відреагував і Гроссі. Він заявив, що після запланованої найближчим часом поїздки на переговори в рф знову відвідає Україну для обговорення ситуації із Запорізькою АЕС.

Глава МАГАТЕ також засудив обстріл ЛЕП.

"Відновлення прямих обстрілів єдиного зовнішнього джерела енергії ЗАЕС — вкрай безвідповідальний крок. Потрібно захистити ЗАЕС. Незабаром я відвідаю росію, а потім знову Україну, щоб узгодити зону безпеки. Це невідкладне завдання", — написав він у Твіттері.

Як повідомлялося, 5 жовтня президент рф владимир путін видав указ, яким доручив передати Запорізьку АЕС під управління росії.