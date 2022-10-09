ЗСУ затрофеили 10% ворожої техніки одного типу

Черговий аналогівнет потрапив до рук ЗСУ

Днями українські воїни повідомили про захоплення рідкісного звіра — бронеавтомобіля АМН-590951, який тепер служитиме у ЗСУ. Особливістю даного зразка техніки є те, що їх кількість у ВС Росії становить не більше 10, оскільки вперше їх представили на виставці "Армія-2022" у серпні. Тобто захоплення всього 1 авто означає, що ЗСУ "затрофеїли" 10% цього виду бронетехніки.

Черговий "аналогівнет"

Насправді, АМН-590951 є лише модернізацією бронеавтомобіля "ВПК-Урал", виробленого Росії вже не перший рік, у тому числі на експорт.

Як видно з назви, бронеавтомобіль створений на базі шасі вантажівки Урал-53099, розрахований на 12 осіб та має 3 клас захисту, тобто може захистити від стрілецької зброї калібру 7,62 мм та дрібних уламків, а також вибухів під днищем до 8 кг тротилу. .

Загальна вага авто становить 14500 кілограмів, воно може розганятися на шосе до 100 км/год і проїхати на одній заправці до 1000 км.

Звичайний ВПК-Урал вже використовується окупантами в Україні

Як заявляли виробники, представляючи АМН-590951 в серпні, авто було посилено в плані захисту за рахунок відмови від рами Уралу, що дозволило вагу пустити на поліпшення захисту, перш за все двигуна. Також довелося пожертвувати розмірами десантного відділення, тому тепер в авто поміститься 9 осіб, а не 12 як раніше.

Останньою модернізацією стало встановлення великокаліберного кулемета "Корд" калібром 12,7 мм.

Загалом як і раніше АМН-590951 важить 14 500 кг, але при більшому захисті, що стане в нагоді бійцям ЗСУ, які займуть місце екіпажу окупантів, що його покинув.

Раніше в Україні було помічено також рідкісний, не більше 25 одиниць, бронеавтомобіль "Ахмат" для кадировців, благополучно знищений ЗСУ.