Війна — день 228: окупанти отримують від ЗСУ і продовжують ядерний шантаж

Оперативно про головне 9 жовтня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 228 днів. Окупанти не залишають спроб продавити українську оборону в Донецькій області, але страждають від ЗСУ у Харківській, Луганській та Херсонській областях. Через невдачі на полі бою і проблеми, що виникли через удар по Кримському мосту, росіяни знову вдаються до ядерного шантажу і продовжують заважати роботі Запорізької АЕС.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:15 На Чернігівщині чоловік загинув під час збирання грибів від осколків після обстрілу російських військ.

01.00 білорусь звинуватила Україну у підготовці удару по своїй території. У МЗС припускають, що це може бути частиною плану рф.

00:00 У мережі з’явилися повідомлення, що Стельмахівка (Луганська область) перейшла під контроль ЗСУ.

Нагадаємо, дані за 6 жовтня доступні у зведенні: "Війна — день 225: ЗСУ звільняють Луганщину, а окупанти б’ють по мирних містах".

Про те, що відбувалося 7 жовтня, читайте у трансляції:"Війна — день 226: ЗСУ вдалими атаками "вітають" путіна з ювілеєм" .

А інформація за 8 жовтня доступна у матеріалі: "Війна — день 227: на Кримському мості трапився "бавовна", ЗСУ продовжують наступ"