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Пошкодження на Кримському мосту помітні з космосу: вражаючі фото

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Вибух на Керченському мості був настільки потужним, що його змогли побачити навіть супутники Новина оновлена 09 жовтня 2022, 06:25
Вибух на Керченському мості був настільки потужним, що його змогли побачити навіть супутники

"Бавівна" вийшла досить вражаючою, тож привернула до себе увагу

Вибух та подальша пожежа на Кримському мосту напередодні були настільки сильними, що змогли потрапити на фото із супутника. При такому розкладі дуже недивною є істерика росіян, занадто незадоволених інцидентом, що стався на переправі, і тим, що рух на мосту дуже обмежений.

Знімками споруди з космосу поділилися відразу дві компанії — Maxar та Planet. Остання, до речі, навіть показала порівняльні фото мосту з різницею в одну добу, щоб об’єм руйнувань був кращий і зрозумілий.

У Maxar поділилися відразу чотирма кадрами, на яких Кримський міст знято з різної висоти. Більше того, супутникові вдалося зафіксувати навіть саму пожежу на залізничній частині переправи, де, нагадаємо, горіло кілька вагонів із пальним.

Кримський міст вибух супутникові фото Maxar
Навіть із подібної висоти можна помітити місце пошкоджень (з правого боку)
Кримський міст вибух супутникові фото Maxar
Дим був помітний навіть із супутника
Кримський міст вибух супутникові фото Maxar
Горіло дуже гарно
Кримський міст вибух супутникові фото Maxar
Навіть з такої висоти чітко видно частини моста, що обрушилися

У Planet поділилися фотографіями Керченського мосту за 7 та 8 жовтня, щоб наочніше продемонструвати обсяг пошкоджень, отриманих спорудою. Також представники компанії наголосили, що ця переправа — єдина, яка поєднує окупований Крим та материкову росію.

Кримський міст вибух супутникові фото
Фото Кримського мосту до вибуху (7 жовтня)
Кримський міст вибух супутникові фото
Фото Кримського мосту після вибуху (8 жовтня)

Раніше "Телеграф" розповідав, що за "бавовною" на Кримському мості можуть стояти представники Служби безпеки України. Принаймні така інформація просочилася в медіа за лічені години після вибуху.

Також ми писали, як на пошкодження переправи відреагував кремлівський лідер володимир путін.

Теги:
#Супутник #Крим #Вибух #Кримський міст #Maxar Technologies