Росіяни посилено атакують у двох напрямках: актуальні карти боїв в Україні

Українські військові продовжують руйнувати логістику окупантів

Війна не зупиняється — українські військові тримають оборону та намагаються просуватися у Харківській та Луганській областях. На Донеччині відбивають систематичні атаки росіян біля Бахмута, Авдіївки. Ці напрями — найнапруженіші в останні дні.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ворог готується на півночі Херсонської області до оборони. Росіяни все частіше обстрілюють ракетами міста на півдні країни та використовують проти України іранські дрони.

Сили ППО України продовжують їх збивати. На окупованих територіях росіяни вже займають під військові цілі навіть дитячі лікарні.

Карта боїв в Україні

Схід України

Росіяни заявляють, що український контрнаступ у бік Сватового на Луганщині триває, але Генштаб України це ніяк не коментував. Ворог продовжує обстрілювати як нещодавно звільнені, так і тиловіші населені пункти Харківщини. Важливою лінією залишається траса Сватове-Кремінна, росіяни ще повністю її контролюють. Вони також стверджують, що не дали українським військовим форсувати річку Жеребець.

Контрнаступ ЗСУ на сході

У Донецькій області продовжуються атаки окупантів у районі Бахмута, Майорська, Авдіївки, Новомихайлівки. За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському та Авдіївському напрямку — напружені бої, за добу відбили понад 30 атак ворога. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Терни (Лиманський район), Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Перемога. Атаки відбиваються, але росіяни заявляють про успіхи — за два місяці нібито захопили два села. "Телеграф" вже повідомляв, що просування в Донецькій області, навіть незначне, важливе для політичних кіл росії, які підтримують війну. Українські військові продовжують порушувати логістику окупантів – пошкодили цистерни з паливом та, ймовірно, боєприпаси у тилу російських військ.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські військові продовжую готуватися до оборони та намагаються сповільнити українських військових. Вони створюють додаткові рубежі у Бериславському та Новокаховському районі. Бої продовжуються на північ і північний захід від Херсона та на північний схід від Берислава. Ворог намагається атакувати у районі вже звільнених населених пунктів.

Українські військові продовжують підтримувати знищення логістики окупантів, націлившись останніми днями не лише на транспорт, а й на ППО та сховища ПММ. Російський ворог продовжує атакувати міста на півдні — під обстрілами та ударами "шахідів" Одеса, Миколаїв, Очаків, Запоріжжя. Нічний удар по обласному центру Запорізької області забрав 17 життів.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв про звільнення ще одного населеного пункту в Херсонській області — під контроль України перейшла Шевченківка. Село знаходиться неподалік берега Дніпра. Основна переправа для російських військ через водну перешкоду знаходиться у Новій Каховці — місто є "воротами" до деокупації півдня України, вважають в естонській розвідці. ВСУ також підібралися до таких "воріт" на сході країни.