Трагедія в Запоріжжі та нова провокація Білорусі: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ранок неділі, 9 жовтня, попри радощі від "бавовни" на Кримському мосту, досить напружений, — не обійшлося без нових провокацій та ударів агресора проти України.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.

Ракетний удар по Запоріжжю

Вночі було близько 10 прильотів по Запоріжжю, найбільше постраждала житлова багатоповерхівка, — вона була частково зруйнована. Знищені щонайменше п'ять приватних будинків, ще 40 постраждали.

Наразі відомо про 17 загиблих жителів.

Кримська "бавовна"

Атаку на Кримський міст організували українські спецслужби, і бомба була закладена у вантажівку, яка проїжджала по мосту, — про це пише The New York Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

За його словами, водій вантажівки ймовірно загинув внаслідок вибуху і незрозуміло, чи знав він про вибухівку.

Напруга щодо Білорусі

Поки всі й так стурбовані, чи не вирішиться президент Білорусі олександр лукашенко відкрито вступити у війну проти України, ввечері 9 жовтня українського посла викликали в МЗС Білорусі та вручили ноту, де стверджується, нібито Україна планує нанесення удару по території Білорусі.

В МЗС України це офіційно спростували та назвали провокацією.

"Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану рф із здійснення провокації та подальшого звинувачення України. Закликаємо білоруський народ не піддаватися на провокації. Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку росії в здійсненні її агресії проти України", — йдеться у повідомленні.

Допомога Україні

Країни Заходу мають допомогти Україні зброєю та фінансами, бо росія готуватиме нові провокації на кшталт провокацій на Nord Stream 1 і Nord Stream 2, щоб загострити ситуацію на всіх фронтах та показати, що не зупиниться, — глава уряду Польщі Матеуш Моравецький.

Німеччина оголосила про нові поставки зброї для України, зокрема системи ППО IRIS-T та 100 танків з Греції та Словаччини, — про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

Чи можна було вберегти маріупольців?

Багатьох хвилює питання, чи можна було б обійтися без людських жертв в Маріуполі, якщо б його одразу здали, а не боронили до останнього.

Проте є історичний приклад, — під час нацистської окупації 1941-го радянська влада здала Маріуполь без жодного пострілу, але німці вбили понад 12 тисяч цивільних, і не лише євреїв, а перед відступом спалили місто вщент.

"То ж, здача Маріуполя без бою, з історичного досвіду, все одно обернулась б руйнацією та жертвами в шалених об’ємах", — каже радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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