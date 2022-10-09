У Литві пояснили, чому Білорусь намагається звинуватити Україну у підготовці нападу

У МЗС Литви кажуть, що цей крок росіяни зробили замість того, щоб використовувати ядерну зброю

Влада Білорусі днями заявила про готовність розгорнути війська разом з росіянами проти України, а одразу після цього звинуватила Київ у підготовці нападу. Ці звинувачення назвали нічим іншим, як спробою Росії послабити наступ українських військ на фронті.

Таку думку висловив міністр оборони Литви Арвідас Анушаушкас у власному Twitter-акаунті. На його думку, розгортання білоруського фронту у війні проти України російській владі треба ще й для того, щоб відтягнути використання ядерної зброї.

"Замість тактичної ядерної зброї активується Лукашенко. Учора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета — відвести якомога більше українських сил з фронту до кордону з Білоруссю", — написав міністр оборони Литви.

Нагадаємо, що 8 жовтня українського посла в Мінську Ігоря Кизима було викликано в МЗС Білорусі для вручення дипломатичної ноти. Влада Білорусі заявила, що Київ нібито готується до нападу. Після цього в українському МЗС порадили білоруським колегам перевіряти інформацію та припинити виконувати вказівки Кремля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни 6 жовтня вперше за півтора місяця використали Білорусь для удару по Україні, атакувавши ракетами Хмельницьку область. Хоча до цього спостерігалося певне потепління з боку Білорусі до України, адже на офіційних ресурсах практично зникла жорстка риторика.