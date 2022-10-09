Не спроба наступу: в ОК "Південь" пояснили, нащо росіяни жорстоко гатять по Запоріжжю

До Запоріжжя починають застосовувати той самий сценарій, що й колись до Донецька

Російські окупанти своїми жорстокими ударами по Запоріжжю, яке мало не щодня страждає від ракетних ударів, намагаються спровокувати Збройні сили України.

Про це в ефірі єдиного марафону розповіла керівниця прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Варто зауважити, що раніше військові експерти висловлювали думку, що росіяни обстрілюють Запоріжжя у спробах наступу. Однак, за словами Гуменюка, насправді це не так.

"Це не спроби наступу, а спроби переконати, що руки довгі, і вони дістають і туди, де начебто спокійно", — каже вона.

Гуменюк пояснює, що обстрілами Нікопольського району ворог намагається змусити ЗСУ вдарити у відповідь з іншого боку Дніпра, щоб зафіксувати факт обстрілу Запорізької АЕС. Обстріли Запоріжжя мають ту саму мету — викликати активні дії українських захисників і реалізувати той самий сценарій, який раніше був застосований на сході України.

"Бомбілі Донбас — те саме нам починають розповідати про Запоріжжя, яке після "референдуму" вони вважають своєю територією. На жаль, це не просто психологічний, а потужний вогневий тиск", — підсумувала Гуменюк.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 9 жовтня ворог випустив по Дніпровському району Запоріжжя більше десятка ракет, через що постраждали десятки житлових будинків і частково була зруйнована одна багатоповерхівка, — загинуло 12 людей, ще близько 50 постраждали.