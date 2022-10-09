Швидке закінчення війни можливе: експерт озвучив оптимістичний сценарій

Нова російська влада швидше за все не захоче продовжувати війну

Російський диктатор володимир путін ніколи не визнає поразки та упиратиметься до останнього, проте в такому разі на нього може чекати палацовий переворот.

Як розповів "УНІАН" відомий військовий експерт Олег Жданов, через поганий зміст нових мобілізованих вони незабаром можуть почати бунтувати. Крім того, коли в росію ринуть трупи вбитих з першої хвилі, наступна відмовиться їхати вмирати в Україну.

За його словами, в такому випадку ситуація може перейти в стан бунту, який цілком може завершитися палацовим переворотом, після чого буде дуже швидке завершення війни.

"Нова еліта росії захоче переговорів із Заходом. Умовою для переговорів стане виведення російських військ з території України", — сказав він.

Втім, Жданов зазначив, що є й інший варіант, за якого Україна повертає свої території силою, а потім перетворюється на стан тривалих артилерійських дуелей на кордоні.

Варто зазначити, що в ефірі єдиного марафону новин радник глави Офісу президента Михайло Подоляк також висловив думку, що напруга всередині керівних еліт рф зростає і незабаром може статися "кримінальна революція".

За його словами, російські військові перебувають у дуже складній ситуації через ФСБ, оскільки саме це відомство надало неправдиву інформацію про Україну напередодні вторгнення. Тим часом ФСБ намагається зіштовхнути відповідальність за невдачі на генералітет.

"У Росії зараз може статися кримінальна революція. Але не класичного криміналітету, а військового, який заробляв на постачаннях зброї, спецопераціях у Сирії, Центральній Африці. Ці люди можуть отримати контроль над Кремлем, і тоді для життя путіна може бути певна загроза", — сказав він, і додав, що те, що відбувається в Криму, вказує на те, що країна входить в етап важкого конфлікту і багато з російських чиновників з нього не вийдуть.

Як повідомлялося раніше, напередодні Подоляк висловив думку, що вибух на Кримському мості насправді є наслідком розбірок між ФСБ та Міноборони росії.

У ГУР МОУ після цього повідомляли, що в Москві силовики провели низку затримань військових, а військові частини навколо російської столиці були приведені в стан підвищеної боєздатності.