Новий удар по Запоріжжю та збільшення загрози з моря: 5 новин, які ви могли проспати
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Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас
Ранок понеділка, 10 жовтня, знову став неспокійним для українців, — вчергове страждає Запоріжжя, також агресор посилює свої загрози.
"Телеграф" зібрав найголовніші новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.
Нічні обстріли
Близько опівночі вибухи лунали у Дніпрі, працювала ППО. Пізніше вибухи чули у Нікополі та Миколаєві.
Також окупанти знову вдарили серед ночі по житловим будинкам Запоріжжя, одна багатоповерхівка знову частково зруйнована, є постраждалі.
Перемовини з росією
Напередодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів про підготовку перемовин росії з чотирма країнами, — США, Британією, Францією та Німеччиною. Про які саме перемовини йшла мова турецький лідер не уточнив.
Прессекретар президента рф дмитро пєсков заявив, що у кремлі жодних пропозицій щодо переговорів не отримували.
Тим часом президент України Володимир Зеленський наголошує, що єдині переговори, які здатні наблизити мир, — це переговори про збільшення допомоги Україні.
Загроза з моря зросла
Ворог збільшив число ракетоносіїв у Чорному морі, і в нього тепер напоготові 40 ракет типу "Калібр", — повідомляє оперативне командування "Південь".
КНДР продовжує нагнітати
Серія ракетних випробувань Північної Кореї була імітацією обстрілу Південної Кореї тактичною ядерною зброєю, — заявили в державному інформаційному агентстві КНДР.
З 25 вересня Північна Корея здійснила сім пусків ракет з імітацією ядерних боєголовок, і "це було зроблено для того, щоб донести послання про стримування війни".
Випробування імітували націлювання на об'єкти військового управління, нанесення ударів по головних портах і нейтралізацію аеропортів на півдні країни.
Білорусь знову жаліється на Україну
Українська сторона збільшує прикриття державного кордону з Білоруссю, від чого тамтешні прикордонники "відчувають на собі тиск".
"На сьогодні практично всі прикордонні мости підірвані — і автомобільні, і залізничні, — прикордонні дороги повністю заміновані аж до того, що ставлять протитанкові міни в три ряди на дорогах. Українці ціляться у прикордонників, іноді стріляють у повітря, ведеться постійна повітряна розвідка. Відчуваємо на собі тиск", — каже голова Держприкордонкомітету республіки Анатолій Лаппо.
Оперативно слідкувати за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 229: окупанти посилюють обстріл мирних міст і знову розігрують карту Білорусі.