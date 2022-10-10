Новий удар по Запоріжжю та збільшення загрози з моря: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ранок понеділка, 10 жовтня, знову став неспокійним для українців, — вчергове страждає Запоріжжя, також агресор посилює свої загрози.

"Телеграф" зібрав найголовніші новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.

Нічні обстріли

Близько опівночі вибухи лунали у Дніпрі, працювала ППО. Пізніше вибухи чули у Нікополі та Миколаєві.

Також окупанти знову вдарили серед ночі по житловим будинкам Запоріжжя, одна багатоповерхівка знову частково зруйнована, є постраждалі.

Наслідки удару по Запоріжжю 10.10.2022

Перемовини з росією

Напередодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів про підготовку перемовин росії з чотирма країнами, — США, Британією, Францією та Німеччиною. Про які саме перемовини йшла мова турецький лідер не уточнив.

Прессекретар президента рф дмитро пєсков заявив, що у кремлі жодних пропозицій щодо переговорів не отримували.

Тим часом президент України Володимир Зеленський наголошує, що єдині переговори, які здатні наблизити мир, — це переговори про збільшення допомоги Україні.

Загроза з моря зросла

Ворог збільшив число ракетоносіїв у Чорному морі, і в нього тепер напоготові 40 ракет типу "Калібр", — повідомляє оперативне командування "Південь".

КНДР продовжує нагнітати

Серія ракетних випробувань Північної Кореї була імітацією обстрілу Південної Кореї тактичною ядерною зброєю, — заявили в державному інформаційному агентстві КНДР.

З 25 вересня Північна Корея здійснила сім пусків ракет з імітацією ядерних боєголовок, і "це було зроблено для того, щоб донести послання про стримування війни".

Випробування імітували націлювання на об'єкти військового управління, нанесення ударів по головних портах і нейтралізацію аеропортів на півдні країни.

Білорусь знову жаліється на Україну

Українська сторона збільшує прикриття державного кордону з Білоруссю, від чого тамтешні прикордонники "відчувають на собі тиск".

"На сьогодні практично всі прикордонні мости підірвані — і автомобільні, і залізничні, — прикордонні дороги повністю заміновані аж до того, що ставлять протитанкові міни в три ряди на дорогах. Українці ціляться у прикордонників, іноді стріляють у повітря, ведеться постійна повітряна розвідка. Відчуваємо на собі тиск", — каже голова Держприкордонкомітету республіки Анатолій Лаппо.

Оперативно слідкувати за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 229: окупанти посилюють обстріл мирних міст і знову розігрують карту Білорусі.