Ракетний удар по Україні: "Укрзалізниця" повідомила про наслідки

Можливі затримки поїздів західного напрямку

В результаті ракетного удару росії по Україні пошкоджено контактну мережу залізниці. Про це "Укрзалізниця" повідомляє у своєму телеграм-каналі:

"Укрзалізниця попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі. Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух".

Також повідомляється про пошкодження столичного вокзалу.

"Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві, проте вокзал працює, висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які водночас виконують роль укриття", — йдеться у повідомленні.

У держкомпанії резюмували: "Вмикаємо залізні нерви і продовжуємо рух".