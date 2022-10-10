Ракетний удар по Україні: "Укрзалізниця" повідомила про наслідки
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Можливі затримки поїздів західного напрямку
В результаті ракетного удару росії по Україні пошкоджено контактну мережу залізниці. Про це "Укрзалізниця" повідомляє у своєму телеграм-каналі:
"Укрзалізниця попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі. Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух".
Також повідомляється про пошкодження столичного вокзалу.
"Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві, проте вокзал працює, висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які водночас виконують роль укриття", — йдеться у повідомленні.
У держкомпанії резюмували: "Вмикаємо залізні нерви і продовжуємо рух".