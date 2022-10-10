В Україні пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів: Шмигаль дав пораду українцям

Зараз частина областей знеструмлені

Внаслідок масованих ракетних ударів по Україні пошкоджено 11 об'єктів важливої інфраструктури по всій країні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Російські терористи сьогодні масово обстрілюють українські міста. Під ударами цивільна й критична інфраструктура. Одними з перших цілей стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади. На жаль, загинули люди.

Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком", — написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами глави уряду, головна мета цих воєнних злочинців посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла. "Всі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, аби якнайшвидше відновити всі об’єкти", — запевнив він.

"Дякуємо нашим рятувальникам і медикам, які зараз в епіцентрах обстрілів рятують життя людей. Дякуємо нашим енергетикам, які під обстрілами відновлюють живлення міст. Тримаймо стрій! Нашим захисникам та системі ППО вдалося збити понад 40 ракет з 70. Ми знали, з ким маємо справу й тому так важливо забезпечити нашу перемогу. Залишайтеся в укриттях. Слава Україні!", — наголосив Шмигаль.

Зазначимо, раніше сьогодні президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з центру Києва, який піддався масованому ракетному удару.