Сили ППО збили половину російських ракет та більшість іранських безпілотників: деталі

Удар по Україні наносився із застосуванням високоточних ракет, які запускалися зі стратегічних бомбардувальників із Каспійського регіону

Українські сили протиповітряної оборони збили половину ракет, якими сьогодні росіяни завдали масованих ударів по території країни. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, станом на 11:40 було випущено 83 ракети, 43 з них знешкоджені нашою ППО. Також ворогом було запущено 12 дронів-камікадзе типу "Шахед", 9 із них збиті.

Ігнат також розповів, що масований удар по Україні було завдавно з застосування високоточних ракет Х101, Х555, які запускалися зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також обстріл здійснювався ракетами типу "Калібр", "Торнадо", С-300.

Наразі у більшості областей країни вже скасовано повітряну тривогу.

Зазначимо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок масованих ракетних ударів по Україні пошкоджено 11 об’єктів важливої інфраструктури по всій країні.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з центру Києва, який зазнав масованого ракетного удару.