Цифра дня: 337 хвилин тривала повітряна тривога у Києві 10 жовтня

Вже дуже давно жителям Києва не доводилося так "тривожитися"

У понеділок, 10 жовтня, одразу низка областей України страждала від російських ракет, — дуже сильно дісталося і Києву. Окрім прильотів, там зафіксували ще й рекордну тривалість повітряної тривоги.

Українська столиця була під загрозою ракетних ударів понад п’ять із половиною годин, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що оголосили повітряну тривогу в Києві 10 жовтня о 06:47, а закінчилася вона лише о 12:24 — сумарно це тривало 5 годин і 37 хвилин або 337 хвилин.

Варто зауважити, що після відходу російських окупантів із Київської області там було відносно спокійно і тривоги хвилювали мешканців далеко не так часто, як на прифронтових територіях.

Зокрема, за весь вересень у Києві було 25 разів оголошено повітряну тривогу загальною тривалістю 14 годин та 39 хвилин. А вранці 10 жовтня на киян обрушилася одразу третина місячної "тривожності".

Для порівняння — скільки тривала повітряна тривога у Києві у вересні 2022 року

Як повідомляв "Телеграф", незважаючи на хорошу роботу засобів протиповітряної оборони в Києві не обійшлося без прильотів, вибухи були прямо в центрі столиці.

Також, на жаль, відомо про загиблих та постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву 10 жовтня.