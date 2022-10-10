Переконливо просимо всіх: Зеленський терміново звернувся до українців з приводу електрики

Працівники критичної інфраструктури намагаються вирішити проблему порушення електропостачання

На тлі масованого ракетного обстрілу, який тривав увесь ранок у більшості регіонів України, громадян просять, за можливості, у понеділок, 10 жовтня, на п'ять годин обмежити споживання електроенергії. Це пов'язано з ліквідацією наслідків пошкодження критичної інфраструктури російським окупантами. Зараз там проводяться роботи для відновлення енергоживлення в знеструмлених містах та селах.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. Як зазначається, такі заходи знизять навантаження на енергомережу.

"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що росіянами було пошкоджено 11 об'єктів критичної інфраструктури Україні. За його словами, треба готуватися до перебоїв світла, водопостачання та зв'язку, але наразі проводять роботи для ліквідації всіх наслідків.