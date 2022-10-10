Червоний Хрест залишає Україну? Що відомо, і чи збираються їхати іноземні посольства

Інформацію про призупинку діяльності організації публікують деякі видання

У понеділок, 10 жовтня, більшість територій України зазнали масованих ракетних обстрілів, які спричинили руйнування не тільки критичної інфраструктури, а й житлових будівель. У зв'язку з цим, у мережі поширилася інформація, що благодійна організація Червоний Хрест призупиняє роботу в Україні з міркувань безпеки на невизначений час.

Про це повідомило інформаційне видання "Reuters" з посиланням на заяву співробітника організації. Вони зазначили, що Норвезька рада у справах біженців також призупинила свою діяльність з надання допомоги на території України доти, доки не буде безпечно її відновлювати.

"З міркувань безпеки наші команди сьогодні призупинили роботу", — написав представник у відповіді електронною поштою виданню.

Проте, сама організація "Червоний Хрест" заперечила цю інформацію. У їхньому офіційному Telegram-каналі було опубліковано повідомлення, згідно з яким відомо, що організація продовжує роботу в посиленому режимі.

"Партнери по міжнародному руху Червоного Хреста також продовжують працювати на території України, аби спільними зусиллями допомогти якомога більшій кількості людей" — йдеться в повідомленні.

Крім того, посольства країн західних партнерів України не планують евакуюватись із Києва через масовані удари росіян по містах країни. Про це розповіли для "РБК-України" двоє співрозмовників у дипломатичних колах, які представляють дві найбільші західні країни. Наприклад, посольство Сполучених Штатів залишається в Києві.

"Посольство відкрите і ми продовжуємо працювати. Ми тут для підтримки України", — підкреслив спікер посольства США Люк Мейнзен.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні ракетними ударами пошкоджено 11 об'єктів критичної інфраструктури. Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі електро- та водопостачання відновлюються.