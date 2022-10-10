“Буде бавовна”: Притула та Стерненко відкрили збір на помсту росіянам за масований обстріл українських міст

Українці активно донатять на вітчизняні дрони-камікадзе

Після масованого ракетного обстрілу, який зазнала Україна у понеділок, 10 жовтня, волонтер та шоумен Сергій Притула разом з активістом Сергієм Стерненком оголосили збір коштів на дрони-камікадзе, за допомогою яких нищитимуть окупантів. Всього за декілька годин їм вдалося зібрати 75 мільйонів гривень, та збір ще триває. Кошти будуть направлені на "помсту" росіянам за масований обстріл українських міст.

"Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже. Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче", – йдеться в повідомленні Притули в інстаграмі.

У своїх соціальних мережах волонтери закріпили реквізити:

Монобанка 5375411200871908

5375411200871908 IBAN: UA173052990000026008046715893

Вже у першу годину вони повідомили , що на картці зібралося 10 млн грн, пізніше сума почала збільшуватися у геометричній прогресії.