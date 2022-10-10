Ракети закінчаться, а ми як стояли, так і стоятимемо: що пишуть українці в мережі після масованого удару

Українці переважно не бояться "злоби" путіна

Зранку, 10 жовтня, Україна була масовано обстріляна російськими ракетами, які призвели до численних загиблених, поранених, а також до руйнувань критичної та цивільної інфраструктури в більшості українських регіонів. Проте, хоча росія намагалася цим залякати українців і зламати опір, громадяни не стільки перелякані, як розлючені та налаштовані на ще більшу боротьбу.

На ранкові вибухи по території України відреагували різні блогери та політики. Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут написав на своїй сторінці у Twitter, що ракетні удари мало що змінять у війні. Так само вважають більшість українців у Twitter, адже не багатьох через понад 7 місяців повномасштабної війни схопив страх.

Користувачі мережі встигли пожартувати про пошкодження так званого "моста Кличка" в Києві. Деякі вважають, що треба дати можливість меру Києва самостійно розібратися з російським президеном після війни.

Український блогер Ігор Лаченков також прокоментував ситуацію. Він підкреслив, що мета росії — переговори, адже вони вже програють у війні.

Крім того, деякі українці налаштовані не настільки позитивно. Вони вважають, що ці ракетні удари не призведуть до швидшого завершення війни.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Сергій Притула та Сергій Стерненко відкрили збір коштів на дрони-камікадзе, за допомогою яких нищитимуть окупантів. Вже зібрано понад 75 мільйонів гривень.