"Не так багато лишилося всіх цих ракет": Данілов заспокоїв україніців щодо ракетного террору путіна

У України наразі немає спроможностей відбивати настільки масові ракетні атаки росії, але і ворожий арсенал скорочується, каже Данілов

Після масової ракетної атаки росіян по Україні в понеділок, 10 жовтня, у розпорядженні країни-агресора і її диктатора володимира путіна залишилось не так багато одиниць цього виду озброєння.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю виданню "Українська правда" в понеділок.

Коментуючи численні "прильоти" у містах України, Данілов констатував, що наразі у ЗСУ немає достатньої кількості систем ППО та ПРО, щоб збивати таку кількість цілей одночасно.

"Сьогодні з урахуванням тієї кількості ракет, які летіли на нашу територію, звичайно, ми не могли, на жаль, збити всі", — сказав він.

Секретар РНБО нагадав, що українська влада починаючи з лютого-березня просила закордонних партнерів надати Україні спроможності в протиповітряній обороні: "ми до цього часу отримуємо, але, відверто кажучи, хотілося б більше і швидше".

Разом з тим, він констатував, що ракетний арсенал росії зменшується, а тому рано чи пізно вони у росіян закінчаться.

"Але я хочу заспокоїти всіх наших громадян, що в нього вже не так багато лишилося всіх цих ракет, і вони рано чи пізно закінчуються. І ми точно знаємо, що їх уже набагато менше, ніж було до 24 лютого", — сказав Данілов.

Варто зазначити, що хоча росія намагалася масовою ракетною атакою залякати українців і зламати їх опір, громадяни не стільки перелякані, як розлючені та налаштовані на ще більшу боротьбу, про що активно пишуть у соціальних мережах.