Зеленський поговорив з Байденом про постачання ППО Україні, у Білому Домі одразу виступили з гучним анонсом

Країни зроблять ППО пріоритетом у військовій співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Джо Байденом після масштабного ракетного удару з боку росії.

Як повідомив глава держави у своєму Твіттері, темою розмови були системи протиповітряної оборони, за допомогою яких вдасться захистити українське небо.

"ППО нині — пріоритет №1 у нашій оборонній співпраці", — повідомив Зеленський.

Крім того, він зазначив, що Україна потребує жорсткої позиції США в G7, а також підтримки української резолюції у Генасамблеї ООН.

Своєю чергою, у Білому домі після цього повідомили, що Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні необхідну для самооборони підтримку, у тому числі передові системи протиповітряної оборони.

Як повідомлялося раніше, вранці 10 жовтня Україна зазнала сильного ракетного обстрілу, який можна порівняти з обстрілом 24 лютого. Внаслідок цього постраждала низка українських міст, включаючи й Київ.

Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Тернопільська області частково або повністю залишилися без світла. Через пошкодження критичної інфраструктури Україна призупинила експорт електроенергії до країн Європи.

Внаслідок ракетних ударів 12 людей по всій Україні загинули та ще 80 отримали поранення.