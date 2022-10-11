ЗСУ просуваються на Луганщині: свіжі карти боїв в Україні

Боротьба триває — українські військові дають окупантам прочухана

Ракетна атака росії 10 жовтня, яка забрала життя 14 осіб та пошкодила безліч об’єктів, була спрямована на невійськові цілі. Також силам ППО вдалося збити частину ракет і безпілотників. Ця атака шкодить самій рф.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, росія може атакувати енергосистему України, але навряд чи зламає волю. При цьому використання високоточних крилатих ракет може позбавити рф можливості зривати український контрнаступ у Херсонській та Луганській області. В останньому регіоні орієнтовно звільнено понад 200 кв. км території.

На Донеччині тривають російські атаки. На Херсонщині ворог намагається повернути деокуповані території, зміцнюючи позиції пошкодженими та спішно мобілізованими частинами.

Карта боїв в Україні

Схід України

ЗСУ продовжує наступальні операції у західній частині Луганської області на схід від річки Оскіл у бік Кремінної та Сватового. На лінії Оскіл-Кремінна звільнили кілька населених пунктів. За оцінкою експертів, українські військові на відстані 20 км від західної сторони Сватового. Росіяни, ймовірно, готуються до оборони — стягують сили, намагаються створити лінію оборони від Лисичанська вздовж Сіверського Дінця до кордону з росією. Вони змушують місцевих студентів копати окопи, мінують територію.

Контрнаступ на сході

У Донецькій області російські війська продовжують атаки на Бахмут та його околиці. Окупанти заявляють про повний контроль над Зайцевим та контратаки українських військових на заході від Донецька (Нескучне, Єгорівка).

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Окупанти останніми днями намагалися відновити свої позиції на північному та північному заході Херсонської області. Вони намагаються посилити позиції — кілька сотень військових та одиниць техніки перекинули до районів українського контрнаступу. Сюди також спрямовують мобілізованих росіян.

Українські військові продовжують руйнувати логістику окупантів — розбивають склади з боєприпасами та технікою. Ворог не зупиняється у своїх артобстрілах. Вони також намагаються використати проти України безпілотники іранського виробництва, але сили ППО їх збивають. Після вибуху на Керченському мосту зручнішою транспортною артерією для перекидання військової техніки стала залізниця через Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь, але цей маршрут більш вразливий для ударів.

Карта контрнаступу на півдні України

Як раніше писав "Телеграф", без мосту ускладниться постачання військового призначення до окупованої частини Херсонської та Запорізької областей. росія тим часом продовжує ракетні атаки по Україні, обстрілявши вранці 11 жовтня Запоріжжя. Окупанти загрожують містам не лише на півдні, але з боку білорусі на відкриття другого фронту чекати не варто, вважає радник Офісу президента Олексій Арестович.