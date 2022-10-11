"Бавовна" в Криму та зміна пріоритетів України: 5 новин, які ви могли проспати
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Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас
На ранок вівторка, 11 жовтня, багато хто досі відходить від потужного вчорашнього обстрілу, проте агресор і надалі загрожує Україні.
"Телеграф" зібрав новини вечора й ночі, які ви могли пропустити.
Загроза минула не повністю
Ворог вночі знову атакував Запоріжжя, місцями над містом здіймається дим.
Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури, інформує влада. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.
Місцеві пабліки пишуть, що було пряме влучання в один з громадських комерційних об'єктів Запоріжжя, і на місці велика пожежа.
Крім того, у Чорному морі наразі знаходяться два ракетоносії з 16 ракетами типу "Калібр" напоготові, — повідомляє ОК "Південь".
Наслідки обстрілів 10 жовтня
Вчорашній обстріл можна порівняти лише з обстрілом 24 лютого, — під удар потрапили 12 областей, внаслідок нього загинуло 14 осіб, ще 97 постраждали, розповів голова МВС Денис Монастирський.
Пріоритети України змінилися
Якщо до 10 жовтня протягом довгого часу Україна просила у західних партнерів дальнобійну зброю, то зараз змінила список необхідного, зробивши акцент на оборонній зброї.
Так, Україна просить передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), протиракетних, мінометних та артилерійських систем, — пише Foreign Policy.
Чи може відкрито вступити в гру Білорусь?
Напередодні росія та Білорусь заявили про спільне розгортування військ для "захисту" союзної держави.
Але попри войовничі заяви самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка, армія країни не готова вступити у війну проти України, вважає радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) теж вважають, что контингент тих військ складатиметься з мобілізованих або призовників, які мають низький рівень підготовки та не становитимуть значної загрози для України.
У Криму сталося бавовнятко
В окупованому Джанкої вчора пролунав вибух на території військової частини, де знаходиться 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу рф.
Кримські пабліки повідомляють, що є загиблі та поранені.
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