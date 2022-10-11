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Ракетні удари по Україні: Захід відповість росії по трьом напрямкам

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Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
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Атаки рф підштовхують Захід до збільшення допомоги Україні Новина оновлена 11 жовтня 2022, 12:00
Атаки рф підштовхують Захід до збільшення допомоги Україні

Експерт Руслан Бортник розказав "Телеграфу", як союзники Києва реагуватимуть на ескалацію

Масовані ракетні обстріли України з боку росії безумовно призведуть до розширення номенклатури військового постачання українській стороні та підвищать рівень політичної і фінансової підтримки Києва з боку Заходу. Але рівень ескалації у війні буде підвищуватися.

Такий прогноз в коментарі "Телеграфу" зробив директор Українського інституту політики Руслан Бортник.

"Думаю, що реакція буде фінансова, військово-технічна і політична. Найвірогідніше, цей ракетний терор підштовхне Захід до розширення номенклатури військових поставок в Україну. Передусім мається на увазі — засоби протиракетної оборони (не протиповітряної, а саме протиракетної), які Україна тривалий час просить насамперед у США та у деяких інших партнерів. Можливо — авіація третього четвертого покоління (F-15, F-16). Можливо більш далекобійні ракети. Безумовно, можливо танки сучасні, західні" , — каже експерт.

За його словами, крім того Україна може розраховувати на розширення фінансової підтримки, в тому числі на відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури.

"І я не виключаю, що з політичної точки зору ці ракетні атаки на Україну призведуть до більш швидкого визнання росії країною-спонсором тероризму з боку США. Можливо, до якихось рішень НАТО про створення перехідних форматів співпраці з Україною по аналогії з Угодою про асоціацію з ЄС. Тому що українська заявка пішла на членство в Альянсі. Звичайно, окрім засуджень, засідань та іншого. Можливо — до ще якихось рішень, пов'язаних з українською євроатлантичною інтеграцією. Ракетна атака призводить до чергового фазового стрибку в конфлікті між росією і Заходом та між рф й Україною. В рамках цього фазового стрибку сторони розширять зусилля, направлені на ведення війни, та безумовно піднімуть рівень ескалації", — підкреслює Бортник.

Як раніше повідомляв "Телеграф", вранці 11 жовтня росія атакувала ще одну ТЕС — цього разу на Вінниччині. Використовували дрони-камікадзе. У РНБО вважають, що росія має проблеми з кількістю ракет і влаштувати Україні постійний ракетний терор їх не вистачить.

Також ми писали, що вранці та вдень 10 жовтня російські окупанти здійснили масштабний обстріл території України.

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#Обстріл #Війна #Ракети #Руслан Бортник