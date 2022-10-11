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Є три варіанти: Кім пояснив, чого росія хоче добитися шквалом ракет по Україні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Віталій Кім висловився про масштабні обстріли України Новина оновлена 11 жовтня 2022, 12:28
Віталій Кім висловився про масштабні обстріли України

Не виключено, що справа у банальному ідіотизмі

росія другий день завдає масованих ракетних ударів по Україні, повітряна тривога триває багато годин поспіль, і на те можуть бути три причини.

Їх озвучив у своєму каналі в Telegram керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він зауважив, що 11 жовтня в Україні велика ефективність роботи засобів протиповітряної оборони, проте поки що радіти зарано.

"Перший варіант, що росіяни спеціально тримають у підвалах населення і пускають ракети партіями потроху, щоби тривога була довго, щоб ми морально виснажувалися", — припустив Кім.

Другий варіант, за його словами, ракети спеціально облітають українське ППО, щоб знайти слабкі місця і вдарити по них. Підтвердженням цієї теорії можуть бути численні свідчення, що 11 жовтня російські ракети активно маневрують, кружляють і змінюють напрямок у польоті.

"Третій варіант, — вони просто нелогічні ідіоти, що теж дуже ймовірний варіант розвитку подій", — підсумував Кім.

Як повідомляв "Телеграф", 10 жовтня був, мабуть, найбільший обстріл після 24 лютого, тривога тривала понад п’ять годин і росія випустила 84 ракети.

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