Столтенберг заявив, що НАТО посилить допомогу Україні

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що перемоги росії в українському конфлікті допустити не можна, адже такий розвиток подій стане поразкою НАТО. При цьому масований ракетний обстріл України, який росіяни здійснили напередодні, він назвав ознакою слабкості.

Про це Столтенберг заявив під час брифінгу напередодні засідання міністрів оборони країн НАТО, яке відбудеться 12-13 жовтня у Брюсселі (розширений формат "Рамштайн").

"Те, що ми бачили вчора (ракетні удари по Україні — ред.), є ознакою слабкості росії, тому що вона не просувається вперед на полі бою", — заявив генсек НАТО.

При цьому він зазначив, що 12-13 жовтня в Брюсселі міністри обговорять надання Україні ще більшої кількості допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони, а також посилення захисту критичної інфраструктури. Крім цього, НАТО планує провести навчання з ядерного стримування вже наступного тижня. З цього приводу Столтенберг додав, що поки Альянс не бачить ознак того, що російська влада може завдати ядерного удару, але пильність слід зберігати.

Також генсек НАТО повідомив, що голова Міноборони України Олексій Резніков візьме участь у засіданні НАТО та зустрічі контактної групи з координації військової допомоги Києву. З ним, зокрема, і мають обговорити шляхи та пришвидшення постачання систем ППО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що генсек НАТО Єнс Столтенберг уже отримав офіційну заявку від України на вступ до Альянсу. Це рішення України стало справжнім сюрпризом для політичного керівництва Америки, однак знайшлися політики, які щиро цьому пораділи.