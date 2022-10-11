США зробили сумну для путіна заяву щодо ракет для України

Про чергову партію військової допомоги США та інші країни НАТО говоритимуть у Брюсселі 12-13 жовтня

Після масованого ракетного обстрілу росіян по мирних містах України у США заявили, що не виключають жодних можливостей щодо постачання Україні далекобійної зброї, у тому числі тактичних балістичних ракет. Однак на цьому етапі конкретних даних щодо цього ще немає.

Про це у вівторок, 11 жовтня, в ефірі ABC заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Йому поставили питання щодо того, чи планують США відправляти Києву тактичні балістичні ракети, на що він відповів наступним чином:

"Ми не виключаємо жодних можливостей. Ми з ними розмовляємо щодня. Цього тижня у Брюсселі пройде зустріч. Міністр оборони США знову збирає зустріч Контактної групи по Україні за участю близько 50 країн, щоб обговорити її потреби. Дивитимемося на весь спектр. Мені нема чого оголосити сьогодні".

Нагадаємо, що кількома днями раніше США відзначили той факт, що російська влада свідомо йде на загострення ситуації в Україні, після чого заявили, що продовжуватимуть постачання оборонної допомоги для ЗСУ. При цьому представник Білого дому підкреслив, що саме Кремль розв'язав війну й у них ще є можливість вивести свої війська з України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у НАТО заявили, що не можуть допустити перемоги РФ у війні з Україною, а тому також посилять військову допомогу нашій країні.