Війна — день 231: ЗСУ "дають прикурити" окупантам на фронтах, росіяни мстяться обстрілами міст

Оперативно про головне 12 жовтня

Україна продовжує відбивати повномасштабне вторгнення росії вже 231 день. Країна поступово приходить до тями після найсильнішого з початку війни ракетного обстрілу мирних міст та енергетичної інфраструктури. У містах продовжують відновлювати подачу електрики, проте віялові відключення все ще продовжуються. На фронтах у окупантів також немає успіхів, хоча запеклі бої та артилерійські обстріли продовжуються.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Внаслідок масштабних обстрілів 10 та 11 жовтня, в Україні було пошкоджено близько 30% енергетичної інфраструктури, заявив голова Міненерго Герман Галущенко

00:00 Нікополь зазнав ворожих обстрілів. "Сьогодні почали рано, з РСЗВ, використовували запальні боєприпаси. Тішить, що у відповідь одразу прилетіло", — повідомив голова Нікопольського РВА Євген Євтушенко.

Нагадаємо, інформація за 9 жовтня доступна у матеріалі: "Війна — день 228: окупанти отримують від ЗСУ та продовжують ядерний шантаж"

Дані за 10 жовтня доступні у зведенні: "Війна — день 229: окупанти влаштували ракетний терор по всій Україні"

Про те, що відбувалося 11 жовтня, можна дізнатися у матеріалі: "Війна — день 230: ЗСУ тиснуть на Донбасі, а Україна відходить від масштабного ракетного удару".