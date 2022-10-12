"Рамштайн-6" та заборона деяких ліків в Україні: 5 новин, які ви могли пропустити
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Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас
Два дні масованих ракетних обстрілів України тільки погіршили ставлення світу до росії, і на ранок середи, 12 жовтня, є непогані новини для українців.
"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.
Рамштайн-6
Вже сьогодні відбудеться чергове, вже шосте засідання робочої групи "Рамштайн".
Як і завжди, західні союзники погоджуватимуть черговий пакет військової допомоги Україні. Найімовірніше, що цього разу його основу складатимуть системи ППО.
Однак у США вже натякають, що Київ може розраховувати на більше. Це і не дивно, адже напередодні Рамштайну Єнс Столтенберг підкреслив — перемоги росії на полі бою допускати не можна.
Чергові обстріли
Вночі ворог випустив 7 ракет по Запоріжжю та передмістю, одну збили. В селі біля обласного центру частково зруйновано будинок, з-під завалів дістали три людини. На щастя, обійшлося без жертв та серйозних руйнувань.
Також вночі було гучно у Нікополі.
Зброя для України
Ще чотири американські системи залпового вогню HIMARS вже прибули до України.
Також була отримана сучасна німецька система протиповітряної оборони IRIS-T, яка на новому рівні дає захист цивільному населенню.
"Чекаємо на NASAMS, створимо власний небесний щит", — каже керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Крім того, Німеччина у співпраці з Данією та Норвегією надасть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana, — повідомляє німецький уряд.
Заборона частини ліків в Україні
МОЗ визначила 35 лікарських засобів, що підлягають тимчасовій забороні на застосування в Україні через участь у їх виготовленні субʼєкта, розташованого в рф.
Мова про такі засоби як:
- Нормодипін
- Калумід
- Стугерон
- Тебантин
- Гропринозин
- Раєном
- Зилола
- Диротон
- Сентор
- Ніфуроксазид
- Стопдіар
- Амлодипін-Периндоприл
- Мертеніл
- Тербізил
- Предизин.
Обмеження планується ввести щодо цих препаратів у різних формах випуску, — загалом таких форм 35.
Байден насміхається над путіним
Президент США Джо Байден назвав "смішними" цілі президента рф володимира путіна, якими він обґрунтував своє вторгнення в Україну.
"Ви послухайте, що він говорить. Йому кортить бути керівником Росії, яка об'єднала всіх російськомовних. Я вважаю, що це ірраціонально. Він очікував що його зустрінуть з розпростертими обіймами. Він просто прорахувався", — підкреслив Байден в інтерв'ю CNN.
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