"Рамштайн-6" та заборона деяких ліків в Україні: 5 новин, які ви могли пропустити

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Два дні масованих ракетних обстрілів України тільки погіршили ставлення світу до росії, і на ранок середи, 12 жовтня, є непогані новини для українців.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.

Рамштайн-6

Вже сьогодні відбудеться чергове, вже шосте засідання робочої групи "Рамштайн".

Як і завжди, західні союзники погоджуватимуть черговий пакет військової допомоги Україні. Найімовірніше, що цього разу його основу складатимуть системи ППО.

Однак у США вже натякають, що Київ може розраховувати на більше. Це і не дивно, адже напередодні Рамштайну Єнс Столтенберг підкреслив — перемоги росії на полі бою допускати не можна.

Чергові обстріли

Вночі ворог випустив 7 ракет по Запоріжжю та передмістю, одну збили. В селі біля обласного центру частково зруйновано будинок, з-під завалів дістали три людини. На щастя, обійшлося без жертв та серйозних руйнувань.

Також вночі було гучно у Нікополі.

Зброя для України

Ще чотири американські системи залпового вогню HIMARS вже прибули до України.

Також була отримана сучасна німецька система протиповітряної оборони IRIS-T, яка на новому рівні дає захист цивільному населенню.

"Чекаємо на NASAMS, створимо власний небесний щит", — каже керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Крім того, Німеччина у співпраці з Данією та Норвегією надасть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana, — повідомляє німецький уряд.

Заборона частини ліків в Україні

МОЗ визначила 35 лікарських засобів, що підлягають тимчасовій забороні на застосування в Україні через участь у їх виготовленні субʼєкта, розташованого в рф.

Мова про такі засоби як:

Нормодипін

Калумід

Стугерон

Тебантин

Гропринозин

Раєном

Зилола

Диротон

Сентор

Ніфуроксазид

Стопдіар

Амлодипін-Периндоприл

Мертеніл

Тербізил

Предизин.

Обмеження планується ввести щодо цих препаратів у різних формах випуску, — загалом таких форм 35.

Байден насміхається над путіним

Президент США Джо Байден назвав "смішними" цілі президента рф володимира путіна, якими він обґрунтував своє вторгнення в Україну.

"Ви послухайте, що він говорить. Йому кортить бути керівником Росії, яка об'єднала всіх російськомовних. Я вважаю, що це ірраціонально. Він очікував що його зустрінуть з розпростертими обіймами. Він просто прорахувався", — підкреслив Байден в інтерв'ю CNN.

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