Ще одна категорія чоловіків може виїхати з України: перелік документів

В особи повинні бути всі відповідні документи

З початком повномасштабного вторгенння росії в Україну військовозобов'язаним українцям виїзд за кордон є забороненим. Наразі велика кількість чоловіків не мають права покинути територію країни через загальну мобілізацію. Проте, це не стосується тих чоловіків, хто має групу інвалідності. Для них виїзд за кордон жодним чином не обмежений.

Про це нагадали в Державній прикордонній службі України. Як зазначається, хоча виїжджати такі особи за кордон України мають право необмежену кількість разів, при собі вони повинні мати відповідні документи, які підтверджують їхній статус.

Щоб отримати дозвіл на перетин кордону чоловіку з інвалідністю, необхідно показати один з перелічених документів прикордонній службі. Він має підтверджувати відповідний статус особи.

Посвідчення-підтвердження, що чоловік, який намагається виїхати, є особою з інвалідністю;

довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією;

пенсійне посвідчення або таке, яке б підтверджувало призначення соціальної допомоги. Обов'язково має бути вказана група та причина інвалідності;

довідка про пільги особам з інвалідністю, які не мають права на соцвиплати чи пенсію.

Повідомлення ДПСУ

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні можуть змінити умови для виїзду чоловіків за кордон за програмою "єВідрядження". Зокрема, планують значно зменшити суму застави.