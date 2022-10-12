Артилерія ЗСУ отримає ще більше переваг – партнери передають важливу зброю

ЗСУ отримають понад 30 артсистем, у тому числі новітні

Україна може отримати найближчим часом одразу 32 артилерійські системи калібру 155 мм. Йдеться про самохідні артилерійські установки (САУ) Zuzana та Zuzana-2. Рівно половину з них, 16 одиниць, ЗСУ отримають від Словаччини, а другу половину – від Німеччини, Данії та Норвегії.

Була Dana стала Zuzana

САУ Zuzana є модернізацією 152 мм САУ Dana виробництва 70-х років, розробленої в Чехословаччині під стандарти СРСР, що виражалося в 152-мм калібрі снаряда.

Після розпаду Чехословаччини Словаччина перейшла на стандарти НАТО і в 1998 році створила на базі Dana нову САУ калібром 155 мм і довжиною ствола 45 калібрів, що отримала назву Zuzana.

Довший стовбур дозволив значно поліпшити показники Zuzana за дальністю стрільби — якщо Dana могла стріляти максимум на 20 км, то у "Zuzana" цей показник виріс майже вдвічі — до 39 км, завдяки більш довгому стовбуру в 45 калібрів.

Маса САУ Zuzana складає 32 тонни, розрахунок із 4 осіб здатний робити з гармати не менше 5 пострілів за хвилину, а боєзапас артустановки дорівнює 40 снарядам.

Саме такі знаряддя отримає Україна від Німеччини, Норвегії та Данії. А ось Словаччина, що власне і виробляє Zuzana, пообіцяла передати ЗСУ більш сучасну версію САУ, з індексом 2.

Zuzana-2, це модернізована версія САУ, яку війська самої Словаччини почали отримувати лише 2021 року. Її відзнаками є довший стовбур зброї – 52 калібру, що дозволило збільшити дальність стрілянини до більш ніж 40 км, автоматизація артогню, що дозволяє знизити розрахунок до 3 осіб, і нова вежа з оборотом на 360 градусів та покращеною бронею.

16 подібних САУ Zuzana-2 Україна отримає від Словаччини, яка раніше вже передавала їх, а всього ж ЗСУ зможуть придбати 32 мобільні артсистеми, які перевершують у дальності та точності артилерію окупантів.

Зробити роботу цих САУ ще більш успішними зможуть радари контрбатарейної боротьби, які також є на озброєнні України.