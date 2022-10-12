Захід хоче створити в Україні нову систему оборони: союзники вирішили прискорити передачу ППО

Партнери України намагатимуться забезпечити ЗСУ всім необхідним для захисту повітряного простору

Західні союзники збираються передати Україні системи ППО настільки швидко, наскільки можна їх туди фізично доставити.

Як повідомив під час пресконференції за підсумком зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін, в Україну будуть поставлені ті системи, які західні країни, як Німеччина, мають у розпорядженні.

"Ми також спробуємо надати додаткові боєприпаси до існуючих систем, які використовують українські сили", — сказав він.

За його словами, міжнародні партнери України зроблять усе можливе, щоб ЗСУ отримали все необхідне для захисту українського народу найближчим часом.

Тим часом голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі зазначив, що було поставлене завдання про створення для України інтегрованої ракетної системи для оборони повітряного простору.

За його словами, ця система не здатна закрити весь повітряний простір України, але зможе захистити пріоритетні цілі, які наша країна має захистити.

Міллі зазначив, що це передбачає використання систем короткої дальності-низької висоти, середньої дальності-середньої висоти та дальньої дальності-високої висоти.

При цьому він додав, що до цього часу Україні вдавалося дуже ефективно використовувати комплекси С-300 та С-310, щоб не дозволити Росії взяти контроль над небом.

"Завдання — привести це разом, встановити на місцях, навчити персонал, гарантувати, що вони (системи) пов’язані з командуванням і контролем, що є радари, і вони можуть говорити один з одним. Це складно з технічної точки зору, але можна досягти, і ми цього прагнемо", — заявив Міллі.

Як повідомлялося раніше, Німеччина, Нідерланди та Канада напередодні зустрічі "Рамштайну" повідомили про виділення нових пакетів військової допомоги для України.