Повітряні тривоги в Україні триватимуть довше: у ЗСУ пояснили причину

Усьому виною іранські дрони

Через те, що росія почала більш активно застосовувати іранські безпілотники-камікадзе, повітряні тривоги в Україні будуть довшими.

Як розповів в ефірі єдиного марафону українських новин речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, це пов’язано з тим, що безпілотники довше летять до цілі та здатні активно маневрувати.

Зокрема він зазначив, що іранські дрони "Shahed-136", які в росії стали "Герань-2М", можуть переміщатися зі швидкістю 120-150 кілометрів на годину, що набагато менше, ніж у крилатих ракет.

"Він довго летить і може коригувати маршрут. Таким чином, тривога триватиме дещо довше", — попередив Ігнат.

Як повідомлялося раніше, про перший випадок застосування іранських БПЛА в Україні стало відомо 13 вересня, коли з’явилася інформація про збиття в небі над Харківською областю дрону-камікадзе Shahed 136.

23 вересня інформацію офіційно підтвердили, а МЗС України видворило посла Ірану. Офіційний Тегеран продовжує заперечувати факт постачання Росії ударних безпілотників.

5 жовтня за допомогою "Шахедів" окупанти завдали ударів по Київській області, зокрема вибухи були чутні в Білій Церкві.