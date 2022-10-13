Нова система ППО для України: що відомо про французькі "Crotale"

Вони мають прибути найближчими тижнями

На тлі масованих ракетних ударів по Україні, які сталися протягом понеділка, 10 жовтня, багато лідерів країн-партнерів зголосилися надати ще більше озброєння, зокрема, для захисту неба від атак. Франція, за словами президента Еммануеля Макрона, планує надати Україні нові зенітно-ракетні комплекси Crotale для перехоплення ракет та літаків.

За інформацією телеканалу SkyNews, таку зброю Україні передадуть вже найближчими тижнями. Розроблений "Crotale" у 1970-х роках французькою фірмою Thomson-CSF/Matra та призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих та гранично малих висот. Був прийнятий на озброєння не тільки Франції, а й Фінляндії, Греції та Нідерландів. ЗРК із моменту створення неодноразово модернізувався.

"Зараз нова фаза бомбардувань із землі, моря, повітря та безпілотників по основній інфраструктурі та цивільному населенню", — заявив Макрон, коментуючи передачу озброєння.

Крім того, такий комплекс може використовуватися з двома цілями: для протиповітряної оборони стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет, а також для безпосереднього прикриття бойових порядків військ. Він існує у двох варіантах базування: рухомому наземному та корабельному варіанті. Дальність стрілянини: 500-10000 м, висота поразки: до 6000 м.

Французький ЗРК Crotale

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Франція підготувала новий пакет військової допомоги для України. Крім ЗРК Crotale, у нього входять нові артилерійські установки.