Повоювати ще доведеться: відомий волонтер пояснив, як і коли має закінчитися війна з рф

Укладати з росією будь-які "мирні договори" без остаточного програшу окупантів на полі бою Україні не варто

Активне обговорення можливих термінів закінчення російсько-української війни активно продовжується. Поки одні експерти припускають, що все зміниться на користь України вже до кінця року, відомий волонтер, голова фонду "Повернися живим" та військовий оглядач Тарас Чмут переконаний, що активні бої триватимуть ще мінімум півроку, а то й рік. Не в останню чергу на це вплинуло оголошення "часткової" мобілізації в росії.

Свою думку експерт висловив в ефірі проєкту компанії Kyivstar "OK TALK", передає "Телеграф". На думку Чмута, головне, що потрібно зробити українцям, — визначитися, який саме тріумф нам потрібен.

Є кілька варіантів "переможних перемог", які може здобути наша країна. Це і відкат до ліній розмежування на момент 23 лютого 2022 року, і повернення до державних кордонів 1991-го, і повний розвал росії як регулярної загрози для суб’єктності України. Найприйнятнішим для себе особисто волонтер називає саме третій сценарій. При цьому він підкреслює: рф має розпастися так, щоб жодна з новоутворених держав не отримала ядерний статус.

Прогнози щодо тривалості війни, що озвучуються Чмутом, не надто оптимістичні.

"Активні бойові дії продовжуються і, враховуючи російську мобілізацію, продовжуватимуться. Якби вони її не оголосили, могли б думати, що може статися щось, як Радянський Союз одного дня вивів війська з Афганістану. І вдав, ніби нічого не відбувалося, — говорить він. — Поки що такого немає. Відповідно, доведеться воювати ще мінімум пів року, а то й рік".

Також Тарас Чмут наголосив: для здобуття абсолютної перемоги та свободи держави Україні не варто погоджуватися на будь-які статуси-кво, "Мінськи" чи будь-які інші мирні домовленості з путіним. Подібні угоди лише дозволять росії зміцніти, щоб згодом знову напасти і, цілком імовірно, цього разу здобути перемогу над нами.

Зазначимо, що перемогу України на полі бою підтримує голова Міноборони Великої Британії Бен Уоллес. В одному з останніх інтерв’ю він підкреслив важливість підтримки Заходом нашої армії, а також заявив, що російські солдати набагато слабші за українські.

З урахуванням постачання нового озброєння для ЗСУ, про яке домовилися на шостому засіданні "Рамштайну", можна не сумніватися — наші воїни зроблять усе можливе, щоб перемога відбулася якнайшвидше.