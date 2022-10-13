Нова ера ППО після російських обстрілів. Який захист від ракет дадуть Україні союзники

Союзники Києва зобов'язалися збільшити військову допомогу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав держави Альянсу надати Україні більше систем ППО для захисту міст від ракетних обстрілів росії, після того, як країна-сусід декілька днів підряд била з ракет та дронів-камікадзе по українських житлових районах, мостах та електростанціях. Після зустрічі в середу у Брюсселі в форматі Рамштайну десятки союзників України пообіцяли надіслати більше військової допомоги.

Велика Британія, Канада, Франція та Нідерланди пообіцяли ракети та радари, аналогічну обіцянку дали США. Одна високотехнологічна система з Німеччини вже в Україні. Міністр оборони України Олексій Резніков вже високо оцінив надходження першої з чотирьох оборонних систем IRIS-T SLM з Німеччини (система може захистити ціле місто, детальніше — читайте у цьому розборі "Телеграфу") та "прискорену" доставку сучасних зенітно-ракетних систем Nasams із США. Резніков зазначив, що в Україні почалася нова ера ППО і це лише початок.

Резніков зазначив, що в Україні почалася нова ера ППО і це лише початок

Окрім того, міністр оборони заявив, що партнери по Рамштайну запевнили, що оперативно опрацьовуватимуть запити на надання засобів протиповітряної оборони, а у наступному пакеті допомоги можуть з'явитися нові засоби. Для себе ж європейці вирішили створити ініціативу "Небесний щит".

Ракети AMRAAM від Великої Британії

AIM-120 AMRAAM призначені для ураження повітряних цілей

Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес оголосив про передачу Україні передових ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM для систем протиповітряної оборони NASAMS. Ракети поставлять найближчими тижнями.

Також очікуються сотні ракет для систем протиповітряної оборони інших типів, безпілотники та 18 гаубиць.

Як зазначає "Мілітарний", AMRAAM — американська авіаційна всепогодна керована ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення (ГСН). Це основна зброя всіх типів сучасних винищувачів американських збройних сил та ряду інших країн. Ракети даного класу призначені для ураження повітряних цілей. У зенітному варіанті вони запускаються з контейнерів. Шість таких контейнерів встановлені на пусковій установці ЗРК NASAMS.

АІМ-120А важить 150 кг. Діапазон ураження в зенітному варіанті становить по дальності 2,5-25 км, а по висоті – 0,03-16 км.

САУ Caesar та зенітні ракети від Франції

Президент Франції Еммануель Макрон в середу анонсував, що Україна найближчими тижнями отримає самохідні гаубиці та системи протиповітряної оборони. Франція працює над постачанням 6 додаткових гаубиць Caesar, які мали бути передані Данії, а також зенітних ракет для захисту від ракетних ударів і дронів. Країна раніше вже надавала ЗСУ свої 155-мм гармати CAESAR. Ця САУ забезпечує вогонь на відстані біля 20 км, а при пострілі активно-реактивним снарядом — біля 40-50 км.

Колісна 155-мм САУ CAESAR з Франції

Sky News з посиланням на власні джерела, повідомили, що Франція також передасть системи протиповітряної оборони малої дальності Crotale, здатні перехоплювати ракети й літаки на низькій висоті. "Мілітарний" уточнив, що Crotale – французький всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, розроблений французькою фірмою Thomson-CSF/Matra. Він призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих та гранично малих висот. Прийнятий на озброєння у Франції, Фінляндії, Греції та Нідерландах.

Системи протиповітряної оборони малої дальності Crotale

Комплекс призначений для забезпечення протиповітряної оборони військ та цивільних об’єктів і прикриття бойових порядків військ. ЗРК із моменту створення неодноразово модернізувався. ЗРК Crotale існує у двох варіантах базування: рухомому наземному та корабельному. Дальність ураження повітряних цілей – від 500 до 10000 м, на висотах – до 6000 м.

Нідерланди поставлять ракет на 15 мільйонів євро

Нідерланди заявили, що поставлять ракети ППО на 15 мільйонів євро для посилення захисту неба. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що російські атаки "можна зустріти лише безустанною підтримкою України та її народу".

Зазвичай Нідерланди неохоче розкривають інформацію про конкретну військову підтримку, але цього разу уряд вирішив зробити виняток, аби показати, що останні обстріли росії не залишилися без наслідків. Водночас ані Німеччина, ані Нідерланди не уточнили, скільки одиниць анонсованої зброї доставлять Україні.

Канада поставить форму, артснаряди і супутниковий зв'язок

Канада пообіцяла надати військову допомогу на понад 34 мільйони доларів США. Пакет допомоги включає: 500 тисяч одиниць зимового військового одягу, військове обладнання, передусім артилерійські снаряди. У рамках цього пакету країна виділить Україні 2 млн доларів на забезпечення супутникового зв’язку.

Окрім цього, Естонія також пообіцяла допомогти зимовою формою для армії, Литва надішле одяг, 120-мм міномети Panzermörser M113, бронемашини, тепловізори та дрони.

Як зазначав "Телеграф", цей тиждень був особливо інтенсивним в Україні – у понеділок і вівторок відбулися найсильніші російські бомбардування за останні місяці. Ворогом було запущено понад 100 ракет, які вразили енергетичну інфраструктуру та інші невійськові об’єкти, включаючи дитячий майданчик.