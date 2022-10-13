Діти та дружина прощалися по відео: на війні в Україні загинув ветеран США з позивним "Птах"

У чоловіка залишилося п'ятеро дітей

На війні проти російських окупантів гинуть не тільки громадяни України, а й військові з інших країн, які приєдналися до складу Інтернаціонального легіону. Нещодавно не стало американського ветерана Дейна Партріджа (позивний "Птах"), який отримав важке поранення у боях на Луганщині.

Як передає The Washington Post, 34-річний колишній піхотинець з Айдахо помер у вівторок, 13 жовтня. Після важкого поранення військовий був підключений до системи життєзабезпечення і за його життя боролися медики, однак чоловік помер.

Члени родини загиблого військового розповіли виданню, що Партрідж у квітні цього року написав заповіт, після чого купив квиток до Польщі, де записався на службу в Інтернаціональному легіоні. Його сестра Дженні Корі зауважила, що він їхав в Україну за духовним покликом.

"Він твердо відчував майже кожною кісткою свого тіла, що йому потрібно йти і що йому потрібно боротися. Коли він пішов, це було для мене хвилююче, тому що в глибині душі я знала, що це буде останній раз, коли я його побачу", — розповіла жінка.

Літом цього року "Птах" отримав осколкове поранення від розтяжки, але все одно продовжив битися з російськими окупантами. Однак поранення на Луганщині стали для нього роковими. Дружина американця та п'ятеро його дітей прощалися з ним по відеозв'язку, поки він був у комі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з російського полону у вересні було звільнено десять іноземних добровольців, у тому числі і "засуджених" до розстрілу. Вони вирушили до Саудівської Аравії.