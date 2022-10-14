Війна — день 233: важкі бої на Донбасі, рф визнали країною-терористом

Оперативно про головне за 14 жовтня

Широкомасштабне вторгнення російської федерації в Україну триває вже 233 дні. Збройні сили України продовжують стримувати, а подекуди й вичавлювати окупаційні російські війська. Особливо зараз "спекотно" на Донбасі в районі Бахмута, де росіяни намагаються штурмувати українську оборону не зважаючи на втрати. Водночас росія зазнала чергової поразки на дипломатичному фронті, адже ПАРЄ прийняла резолюцію щодо України, в якій визнала російський режим терористичним. Втім, керівництво росії на це відреагувало у своїй манері — продовжує обстрілювати ракетами та дронами-камікадзе українські міста та вбивати мирних громадян, у тому числі й дітей.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Кількість жертв ракетного обстрілу Миколаєва росіянами зросла: у лікарні помер 11-річний Артем, який протримався шість годин під завалами обваленого будинку, доки його звідти не витягли.

Нагадаємо, інформація за 11 жовтня доступна у матеріалі: "Війна — день 230: ЗСУ тиснуть на Донбасі, а Україна відходить від масштабного ракетного удару".

Дані за 12 жовтня доступні у зведенні: "Війна — день 231: ЗСУ "дають прикурити" окупантам на фронтах, росіяни на помсту і далі обстрілюють міста".

Про те, що відбувалося 13 жовтня, можна дізнатися у матеріалі: "Війна — день 232: Світ підтримав цілісність України, а ЗСУ наступають на Херсонщині".