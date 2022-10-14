Залишили ворога без "Ураганів" та "Сонцепека": як розвивається ситуація на південному фронті
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Авіація ЗСУ завдала ударів по ППО путінців та місцях скупчення їхньої живої сили
Поки держава-терорист обстрілює квартали мирних міст, воїни ЗСУ намагаються у чесній боротьбі на лінії фронту довести свою перевагу над ворогом.
Про успіхи наших воїнів у південних областях за минулу бойову добу розповіли у Оперативному командуванні "Південь".
Зокрема, повідомляється, що авіацією ЗСУ завдано потужних ударів по чотирьох позиціях протиповітряної оборони ворога у Бериславському та Каховському районах, а також по трьох місцях скупчення живої сили, озброєння та техніки у Миколаївському, Баштанському та Херсонському районах.
Крім того, розгрому від авіації зазнали три командні пункти підрозділів ворожої 35-ї армії.
У свою чергу українським сухопутним силам вдалося знищити дві реактивні системи залпового вогню "Ураган", РСЗВ "Град", а також важку вогнеметну систему "Сонцепек".
Крім того, путінські терористи втратили станцію радіоелектронної боротьби, два120-мм міномети, три танки, а. Російські війська при спробі проведення повітряної розвідки також втратили ще двох безпілотників типу "Орлан-10".
Нагадаємо, що напередодні окупанти завдали чергового підлого удару по Україні, знищивши спортивний коледж, в якому навчалася олімпійська чемпіонка Харлан.