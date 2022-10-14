ЗСУ просуваються під Сватовим і заважають ворогові на півдні: актуальні карти боїв в Україні

Загарбники продовжують свої гібридні атаки, ведучи позиційні бої та обстрілюючи мирні міста

Російські окупаційні війська, за фактом офіційно визнані терористичними, поки не надто зменшують темпи бойових дій на різних напрямках фронту. Протягом попередньої доби досить "спекотно" було в районі Сватового, Кремінної, а також на півночі Херсонщини. Слід зазначити, що успіхи ЗСУ на Донеччині не можуть не тішити, адже вже згадане Сватове вважається одним із ключових для успішного контрнаступу українських захисників міст.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, росіяни продовжують вести свою гібридну атаку, поєднуючи позиційні бої та з ударами по українській інфраструктурі за допомогою ракет і безпілотників. При цьому в окремих районах фронту їхня оборона та загалом військові позиції посипалися, немов картковий будиночок. Цьому сприяє велика кількість втрат, відсутність бойового досвіду та низький моральний дух. За допомогою таких маніпуляцій просування росіян на Донбасі помітно сповільнюється.

Карта боїв в Україні 14.10.2022

Схід України

Як уже згадувалося, за попередню добу ЗСУ вдалося досягти певних успіхів у північно-східному напрямку Харківщини — зовсім поряд зі Сватовим. Деякі росіяни добровільно здавалися в полон, щоб зберегти життя. Це відбувалося у районі населеного пункту Крохмальне. Крім цього, українцям вдалося нібито взяти під контроль ще кілька сіл, серед яких Берестове, Піщане та Табаївка.

Карта боїв у Харківській області 14.10.2022

Росіяни помітно нервують — поряд із Кремінною, яку противник сподівається утримати, проводяться різні оборонні дії. Попри спроби ворога довести, що він контролює весь район — у напрямку Сватова та Рубіжного, це більше виглядає на ведення війни "на словах".

На Донеччині тим часом продовжуються наземні атаки ворога, якому частково щастить на південних підступах до Бахмута. За даними Генштабу ЗСУ, нашим хлопцям вдалося відбитися під Бахмутським, Іванградом та Озарянівкою.

Карта боїв на Донбасі 14.10.2022

Також відомо про удари окупантів по Мар’їнці під Донецьком. Не виключено, що російські окупанти планують продовжувати бої на західному напрямку під Донецьком та готувати наступ біля Невельського району.

Південь України

На Херсонщині росіяни продовжують активувати у північному та північно-західному напрямку. Їхні спроби штурмувати в районі Костромки та Сухих Ставок виявилися марними. Тривають бойові зіткнення в небезпечній близькості до звільненого ЗСУ Давидового Броду, також було голосно поруч із Іщенками. Обстрілюються українські позиції під Правдиним, Терновими Подами та Солдатським.

Карта боїв за Херсон 14.10.2022

Тим часом наші захисники не забувають руйнувати логістичні шляхи окупантів на півдні. Згідно з заявами ОК "Південь", напередодні було пошкоджено понтони та баржові переправи через Дніпро та Інгулець у різних місцях. Регулярно знищуються склади з боєприпасами та командно-наглядові пункти.

На Запорізькому напрямку не було помічено жодних наземних атак чи спроб просунутися углиб фронту. При цьому росіяни продовжували обстрілювати мирне населення у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Часто використовувалися іранські дрони — для вже "традиційних" залякувань мешканців Одеської області. Втім, більшість цілей успішно знищується засобами ППО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які втрати зазнають росіяни на південному напрямку фронту. На цьому відрізку фронту загарбники регулярно втрачають важливу військову техніку, наприклад, систему "Сонцепек".