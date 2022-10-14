Збільшення загрози з боку рф та Білорусі і "зрада" від Ілона Маска: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ранок п'ятниці, 14 жовтня, святковий для всіх українців, проте треба бути й надалі дуже обережними, бо ворог продовжує загрожувати Україні.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора і ночі, які ви могли пропустити.

Знаковий, але небезпечний день

14 жовтня святкують День захисників та захисниць України, а також Покрову.

Знаючи схильність агресора до знакових днів, можна очікувати, що росія спробує "привітати" українців посиленими обстрілами, тож у цю п'ятницю треба більш пильно дотримуватися заходів безпеки.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський закликав українців не розслаблятись, дотримуватись правил безпеки та дослухатись до сигналу повітряної тривоги.

За даними ОК "Південь", у росії в Чорному морі зараз 20 ракет типу "Калібр".

Нічні обстріли

Під ранок ворог спрямував три ракети С-300 по Запоріжжю, уражено об'єкти інфраструктури, виникли пожежі. Попередньо без постраждалих.

У Нікополі та інших районах Дніпропетровщини також було гучно, зокрема працювала ППО та залітали "шахіди".

лукашенко нагнітає обстановку

Білорусь вводить режим "контртерористичної операції" через нібито загрозу з боку сусідніх країн, — заявив голова МЗС країни Володимир Макей.

Крім того, журналісти повідомляють, що влада Білорусі вирішила приховано все ж провести мобілізацію під виглядом "перевірки військової придатності", — про це пише Наша Ніва.

Ілон Маск знову розчаровує українців

Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні, — про це пише CNN, посилаючись на лист, який SpaceX надіслала до Пентагону.

У Ілона Маска заявили, що "більше не можуть продовжувати фінансувати сервіс Starlink, як це було раніше", і запропонували взяти фінансування на себе Пентагону. Йдеться про витрати у розмірі 120 млн дол. до кінця року і 400 млн дол. протягом наступних 12 місяців.

Нова маленька "бавовна" в БНР

Вранці у Новооскольському окрузі Білгородській області працювали засоби ППО, уламки ракет впали біля залізниці та пошкодили лінії електропередач, рух потягів зупинено, — заявляє губернатор Гладков.

Наслідки аварії на залізниці у Білгородській області росії

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