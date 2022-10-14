Майстерність зенітника: український воїн збив купу російських ракет за допомогою "Ігли"

Українські військовослужбовці виходять зі становища, застосовуючи окреме озброєння там, де раніше це вважали марним

Масовані ракетні атаки на Україну стали справжньою проблемою перших тижнів жовтня. Проте хоробрі українські захисники не перестають дивувати своїми "винаходами" на полі бою. Як, наприклад, боєць зенітної ракетної бригади ім. гетьмана Пилипа Орлика на ім’я Ярослав, котрий збиває крилаті ракети за допомогою… ПЗРК "Голка". Важливо зазначити, що подібна зброя не призначена для такого виду цілей, як правило, ним приземлюють ворожу авіацію.

Історією бравого зенітника поділилася пресслужба Повітряних Сил ЗСУ. Військовослужбовці наголошують: лише у жовтні за два дні постійних ракетних обстрілів з боку росії герой нашої історії зміг знищити "Іглою" аж чотири цілі!

Подібна майстерність потребує високого володіння зброєю та постійної зосередженості. За словами самого Ярослава, під час стрільби по ракеті він завжди хвилюється. Але взяти себе в руки виходить одразу, коли розумієш — ціль перед тобою не повинна "втекти", інакше може наробити чимало бід у мирних містах України.

Зенітник Ярослав вистежує чергову ціль

"Почуття відповідальності допомагає впоратися з тривогою і впевнено, з холодним розумом провести запуск ракети, — підкреслює військовий . — Вийшов, спіймав ціль, супроводив, натиснув спуск — ракета вийшла. І швидко перезаряджаєш ПЗРК!"

Після цього зенітник від’єднує пусковий механізм, бере вже наступну "трубу" і продовжує шукати інші ворожі ракети.

Керівництво Повітряних Сил наголосило, що за високий професіоналізм та неймовірну точність Ярослава обов’язково гідно нагородять. Втім, найвища нагорода — неймовірна подяка з боку українців, чиї спокій охороняє зенітник, у бійця вже точно є.

На відео нижче — ще один із українських військових, який працює "Іглою" по російських ракетах. Залишимо його тут для наочності, щоб було зрозуміло: подібне не кожному під силу.

Раніше "Телеграф" розповідав історію "кіборга" Михайла Вершиніна, відомого під позивним "Кіт". Військовослужбовець як тривалий час пробув на війні, а й захищав " Азовсталь ". Він став одним із тих, кого повернули під час обміну військовополоненими.