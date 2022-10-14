Чи є загрози нападу на Україну з боку білорусі: військовий експерт перерахував ризики

Сергій Грабський проаналізував "Телеграфу", чому лукашенко оголосив режим КТО

Оголошення режиму підвищеної терористичної небезпеки в білорусі може свідчити про підготовку до маневрів або навіть військових дій, інспірованих росією. А на українсько-білоруському кордоні можливі нові провокації проти України та зберігається загроза проникнення на українську територію диверсійних груп з півночі.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

"Але, по-перше, цього (орієнтовного часу можливого нового вторгнення, — Авт.) не знають навіть вони (білоруси, — Авт.). По-друге, не обов'язково має бути наступ (на Україну — Авт.). На сьогодні ще остаточно не зрозуміло, до чого саме вони готуються. Якщо ми говоримо про участь у війні, це не означає їхньої прямого приєднання. Це може означати — у повному сприянні агресії проти України. А сприяння може полягати навіть у тому, що війська будуть розгорнуті та будуть триматися біля кордону, проводячи серію командно-штабних та польових навчань. Цього вже буде достатньо, щоб говорити, що вони готуються до війни. Тому що ми таким чином змушені будемо тримати наші підрозділи у певному складі для забезпечення недоторканості кордонів. Зараз не йдеться про те, що вони нападуть однозначно через якийсь час", — каже він.

За словами експерта, для відволікання українських сил з боку Білорусі буде достатньо відвертати увагу по аналогії з тим, як це робила росія в 2014 році, "коли вона на ділянках кордону, наприклад, Харківської області або Луганської обл. піднімала по тривозі війська, які підходили на десятки метрів до кордону, а потім згорталися та поверталися назад".

"Це називається провокативне сполучення. Таке може бути. Знову ж таки, ми побачимо, наскільки вони будуть розгортатися, яка буде їхньої кількість і тому подібне. Тоді можна буде щось сказати напевно", — продовжує Грабський.

Полковник запасу ЗСУ також нагадав про загрози для України опосередковано може свідчити серія нещодавніх заяв з боку білоруського керівництва, "включно із заявами міністра закордонних справ білорусі Макея, який сказав, що на РБ готується напад".

"Це знаєте, те, що вони відпрацьовували протягом років на командно-штабних навчаннях. Таке враження складається, що він взяв папірець з командно-штабних навчань, за їхньою легендою, і зачитав його вголос", — зазначає експерт, додаючи, що зберігаються загрози проникнення на українську територію ворожих ДРГ.

Для цього, як уточнює офіцер, поблизу кордону в білорусі зосереджена група сил спеціальних операцій.

"ССО (в білорусі, — Авт.) власне саме для цього і призначені. Саме тому ми ведемо контрдиверсійну роботу, постійно проводячи навчання, посилюючи наші пости, патрулювання і т.д. Наші Сили оборони постійно ведуть роботу в цьому напрямку", — пояснює він.

Нагадаємо, раніше невизнаний світовою спільнотою президент білорусі олександр лукашенко публічно підтвердджував участь Республіки у так званій "військовій спецоперації" в Україні, проте наголошував, що своїх військових на українські території нібито не відправляв.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як самопроголошений президент білорусі лукашенко виступив із досить дивною заявою про те, що в Україні нібито "формуються силові підрозділи" для повалення його диктаторського режиму у республіці.