Коли українські війська звільнять Крим: голова Меджлісу дав оптимістичний прогноз

Голова Меджлісу каже, що передумови для звільнення Криму є

Значні успіхи Збройних сил України на Харківському напрямку, а також поступове звільнення від росіян населених пунктів Херсонської області, дають надію на те, що прогнози експертів щодо звільнення Криму здійсняться і відбудеться це вже наступного року.

Таку думку в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" озвучив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Всі експерти й достатньо помітні посадовці, і не тільки в Україні, сходяться на тому, що звільнення Криму відбудеться у 2023 році. У першій половині, до літа. Сподіваємося на це і будемо максимально допомагати, щоб Збройні сили України відіграли свою роль, так, як вони зараз це роблять. Ті переможні прориви, які були здійснені нещодавно на Харківському напрямку. Те, що зараз утримуються чудові позиції і йде постійний наступ на позиції російських військ на Херсонському напрямку — це нам дає велику надію", — заявив Чубаров.

При цьому він додав, що російська федерація — це країна-окупант, яка зараз здійснює міжнародний злочин. Зокрема, це стосується мобілізації населення окупованих територій, що заборонено Женевською конвенцією. За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, російська влада таким чином набирає "гарматне м'ясо" на війну в Україні, а з іншого боку — знищує етнічне населення українців та кримських татар у Криму.

За словами Чубарова, мобілізація в Криму проводиться досить активно і в першу чергу повістку вручають тим, хто йде проти російських окупантів.

"Вона (мобілізація — ред.) є різною по регіонах. Бачили такі населені пункти, де доходило до 80-90%. Правозахисники вважають, що в цілому по Криму десь не менше 50% повісток вручаються чи вже вручені кримським татарам, хоча вони складають не більше 13% від населення Криму", — зазначив голова Меджлісу, попросивши чоловіків за будь-яких умов уникати мобілізації та знаходити шляхи вибратися з окупованого Криму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній командувач армії США у Європі, генерал у відставці Бен Годжес заявив, що звільнення Криму від російських окупантів може відбутися протягом наступного року.