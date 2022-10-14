Артилерійські дуелі чи активні битви: експерт пояснив, від чого залежать бойові дії взимку

Погода відіграє ключову роль у зимових бойових діях

Хід бойових дій в Україні багато в чому залежатиме від того, якою буде температура повітря взимку. Так, у разі низьких температур, можна чекати активних зіткнень.

Як розповів військовий експерт, полковник запасу Петро Черник в інтерв’ю OBOZREVATEL, в умовах теплої зими, ґрунт не дозволить важкій техніці активно переміщатися полями.

За його словами, у війні вже з’явилися передумови для перелому, проте українцям варто усвідомити, що ще далеко.

Черник дав прогноз, що якщо зима буде холодною, то ґрунт зможе промерзнути і це дозволить важкій техніці переміщатися полями, а не тільки дорогами. А от якщо вона нагадуватиме кінець лютого 2022 року, то противник не зможе активно пересуватися бездоріжжям, а значить війна перейде в стан артилерійських перестрілок. А нова фаза війни почнеться, коли ґрунт висохне.

"Воювати на великих дорогах ми навчилися. Але противник також зробив висновки, тому малоймовірно, що великі колони противника рухатимуться взимку", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі "Телеграфу" висловив переконання, що Крим повернеться під контроль України вже у першій половині 2023 року.