Війна — день 234: окупанти намагаються окопатися, а мирні міста страждають від ударів

Оперативно про головне 15 жовтня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 234 дні. Окупаційні війська продовжують позиційну війну на різних ділянках фронту і не припиняють обстріл мирних міст та цивільної інфраструктури, хоча в деяких місцях ЗСУ досягли значних успіхів, щоб обрушити російську лінію оборони. На Заході тим часом оцінили успіхи українських військових і навіть дали оптимістичний прогноз про те, що правий берег Дніпра на Херсонщині та сам обласний центр можуть бути звільнені у найближчий тиждень.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У мережі з’явилася інформація про те, що у Кривому Розі пролунав вибух, до цього вибухи було чутно у тимчасово окупованому Мелітополі

Нагадаємо, дані за 12 жовтня доступні у зведенні: "Війна — день 231: ЗСУ "дають прикурити" окупантам на фронтах, росіяни на помсту і далі обстрілюють міста".

Про те, що відбувалося 13 жовтня, можна дізнатися у матеріалі: "Війна — день 232: Світ підтримав цілісність України, а ЗСУ наступають на Херсонщині".

Інформація за 14 жовтня доступна в трансляції: "Війна — день 233: важкі бої на Донбасі, Росії визнали країною-терористом" .