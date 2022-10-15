Нічні вибухи, нова допомога від США та смерть актора з "Гаррі Поттера": 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали основні дані про те, що трапилося в ніч із п’ятниці на суботу

Поки в деяких регіонах росії продовжує розквітати потужна "бавовна", Україна все ще страждає від російських обстрілів. Однак лише війною світ не повниться, а світ не стоїть на місці навіть уночі.

Тому "Телеграф" зібрав основні події за останні кілька годин, щоб ви абсолютно точно нічого не пропустили за час, поки відпочивали. Новини стосуються як нашої країни, так і того, що відбувається за кордоном.

Нічні вибухи

Вночі неспокійно було одразу у двох районах Дніпропетровщини – Нікопольському та Криворізькому, а також у Запоріжжі. Близько години ночі на місто було направлено іранські дрони-шахіди, було кілька вибухів, після яких почалася пожежа.

Вдруге окупанти атакували Запоріжжя вже ближче до шостої ранку. У місті пролунало не менше п’яти вибухів. Очільник ОВА Олександр Старух заявив, що населений пункт накрили ракетами. Додаткової інформації наразі немає.

Також вночі лунав "хлопок" на території тимчасово окупованого Мелітополя.

США готують нову військову допомогу для України

Американський лідер Джо Байден оголосив про надання чергового пакету військової допомоги — цього разу на суму 725 млн. доларів. Про це повідомила пресслужба Білого Дому. До нього мають увійти нові боєприпаси HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм, протитанкове озброєння, високошвидкісні ракети HARM та багато іншого.

Захід таємно готується до можливої ядерної війни — The Guardian

Західні чиновники у багатьох країнах займаються розробкою таємного плану дій у разі ядерної війни. При цьому розглядаються варіанти як російської атаки в Україні, так і в інших державах. Як пише The Guardian, перш за все іноземні політики хочуть уникнути зайвої масової паніки і мати можливість заспокоїти населення, яке все ж побоюється ескалації з боку рф.

При цьому зазначається, що ядерна криза при цьому вважається досить малоймовірною.

У Туреччині — вибухи на вугільній шахті

Щонайменше 20 людей загинули внаслідок потужних вибухів, які прогриміли на вугільній шахті у турецькому місті Амасра. За інформацією видання Anadolu, трагедія сталася на рівні 300 метрів. На момент аварії під землею перебувало не менше 60 співробітників, частина з них вижила, проводиться евакуація.

Каст "Гаррі Поттера" втратив ще одного актора

Увечері 14 жовтня стало відомо про смерть британського актора Роббі Колтрейна. Багато українців знають його завдяки ролі напіввелетня Геґріда (Хагріда) у фільмах про "Гаррі Поттера". Чоловік кілька років поспіль боровся із серйозною хворобою і навіть не міг ходити якийсь час. На момент смерті йому виповнилося 72 роки.

Успіхи українців на півдні

За минулу добу ЗСУ на південному напрямку фронту завдали 13 успішних авіаційних ударів по розташуванням російських окупантів. Були накриті системи ППО ворога, склади з боєприпасами та пункти управління.

В результаті росіяни не дорахувалися складу у Бериславському районі, кількох гаубиць "Мста-Б", двох "Градів" та щонайменше 18 солдатів. Також пошкодження зазнала й інша ворожа техніка.

Детальніше про події суботи, 15 жовтня, ви можете дізнатися у нашому текстовому онлайні: Війна — день 234: окупанти намагаються окопатися, а мирні міста страждають від ударів